Ouders die heroïne dealden aan schoolpoort veroordeeld tot celstraffen

Een Oostends koppel is in de Brugse rechtbank zwaar gestraft voor drugshandel. S.R. (39) en haar partner D.D. runden een ware drugssupermarkt waar je terecht kon voor cocaïne, heroïne, speed, xtc en cannabis.

Ze verkochten ook aan minderjarigen en liepen tegen de lamp terwijl ze aan de schoolpoort heroïne verkochten aan een tiener. Tot grote verbijstering bij de agenten zat hun tweejarig kind op de achterbank van hun wagen. Het kind werd intussen geplaatst. “Wat jullie deden maakt mij kotsmisselijk. Jullie maken niet enkel elkaar, maar ook kinderen kapot”, fulmineerde de rechter tijdens de pleidooien, die dateren van oktober 2017.

Het openbaar ministerie vorderde drie jaar cel voor de twee maar toen de rechter een maand later een vonnis wou vellen bleken ze opnieuw in de cel te zitten. Onderzoek had immers uitgewezen dat ze liefst 4,5 kilogram heroïne hadden gekocht bij de beruchte Rotterdamse neven Jamal en Yassine El Marraki, die in november vorig jaar twaalf en tien jaar cel kregen voor de verkoop van honderden kilogram heroïne aan West-Vlaamse dealers. In maart vorig jaar vroeg het OM een bijkomende celstraf voor R. en D., die toen beloofden aan hun drugsverslaving te werken. D.D. liet zich opnemen in een instelling en kreeg donderdag vijf jaar voorwaardelijke celstraf opgelegd. Zijn vriendin verkwanselde haar kans en kreeg vijf jaar effectief opgelegd. De rechter verklaarde ten aanzien van allebei 31.000 euro verbeurd.