Panenka-strafschoppen, je ziet ze tegenwoordig zo vaak dat ze eigenlijk niet meer zo bijzonder meer zijn. De variant van de Franse buitenspeler Éric Bauthéac hebben we echter nog nooit gezien. In de Australische match tussen Brisbane Roar en Adelaide United scoorde Bauthéac vanop de stip met een soort mislukte panenka. “Het was de bedoeling”, zei de Fransman achteraf. Maar of dat wel klopt...

?? | Vergeet de panenka, dit is de 'Bautheac'. ?? pic.twitter.com/pUDxGmY4RH — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) April 25, 2019

Dan had Brendix Parra minder geluk. De spits van Independiente de Campo Grande in Paraguay miste in een strafschopserie zijn elfmeter met een lachwekkend slechte panenka waarna zijn team werd uitgeschakeld in de Copa Sudamericana. “Totaal onverantwoordelijk”, vond voorzitter Eriberto Gamarra, waarna die Parra prompt aan de deur zette.