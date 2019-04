De gruwelijke moord op Daniël (9): “Vastgebonden en gedumpt in een gracht”

Ranst -

“Betaal 100.000 dollar of je ziet de jongen nooit meer terug.” Dat dreigbericht zou de familie van Daniël Chihadeh (9) gekregen hebben via WhatsApp net na zijn vermissing. Het gerecht onderzoekt die piste. Zeker is dat de Libanees-Palestijnse jongen een zeer gewelddadige dood stierf. De vijf verdachten, allen tussen 19 en 34 jaar oud, zijn aangehouden.