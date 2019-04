Eerste speler die met nummer van Junior Malanda zal spelen bij Wolfsburg: “Een hele eer”

VfL Wolfsburg heeft donderdag de transfer van verdediger Kevin Mbabu bekendgemaakt. De 24-jarige Zwitser komt volgend seizoen over van de Zwitserse landskampioen Young Boys Bern en tekende een overeenkomst tot medio 2023. Opvallend is dat Mbabu met rugnummer 19 zal spelen, het nummer van de betreurde Junior Malanda.

Mbabu kwam de voorbije drie seizoenen tot 96 officiële duels voor Young Boys. Voordien verdedigde hij ook al de kleuren van Servette Genève, Newcastle United en Rangers. De rechtsachter maakte in september vorig jaar zijn debuut in het nationaal elftal van Zwitserland en kwam sinsdien tot vier interlands. Hij speelde onder meer negentig minuten mee in de 5-2 bolwassing die de Zwitsers in november de Rode Duivels verkochten op de slotspeeldag van de Nations League.

Foto: Photo News

Mbabu wordt bij Wolfsburg de eerste speler sinds het jammerlijke overlijden van Junior Malanda op 10 januari 2015, die het rugnummer 19 zal dragen. “Ik ken natuurlijk de betekenis van het rugnummer”, legde de verdediger uit bij zijn voorstelling. “Het is voor mij een grote eer met dit nummer te mogen spelen en het betekent een extra stimulans om alles te geven voor de club en voor Malanda.” Mbabu wordt bij Wolfsburg ploegmaat van onze landgenoot Koen Casteels.