Laatste twee Belgische Connections-reizigers in Sri Lanka hebben zich gemeld

De laatste twee reizigers die met Connections in Sri Lanka vertoefden op het ogenblik van de aanslagen paaszondag, hebben zich donderdag gemeld bij de reisorganisatie. “Ze zijn op eigen houtje naar België teruggekeerd”, meldt woordvoerder Frank Bosteels. Daarmee bevestigt Connections “nu opgelucht” dat het geen klanten onder de slachtoffers heeft.

Negenenzeventig reizigers verbleven met Connections in Sri Lanka op het ogenblik van de aanslagen. Van de overgrote meerderheid wist de reisorganisatie uit Vilvoorde dezelfde dag vóór de middag al dat zij het goed stelden. Een twintigtal klanten had alleen de vlucht geboekt en waren moeilijk bereikbaar. In de loop van zondag en maandag kon Connections de meesten onder hen contacteren, maar van twee zelfstandig reizende klanten was er tot donderdag geen nieuws. Het bedrijf was hierover in verbinding met het crisiscentrum van Buitenlandse Zaken. “Uiteindelijk hebben zij zich vandaag gemeld”, aldus Bosteels.

Bij de aanslagen tijdens paasviering in drie kerken en in drie luxehotels vielen 359 doden en ongeveer 500 gewonden.