N-VA-schepen nagelt gesluierde vrouwen aan de schandpaal: “Voor deze graaiers hoop ik op een indigestie”

Sint-Truiden - Sint-Truidens schepen Jelle Engelbosch (N-VA) nagelt op Facebook twee dames aan de schandpaal. Ze graaiden volgens hem te veel eieren tijdens de paaseierenraap in het stadspark. De schepen wenst de dames een indigestie toe. De post oogstte een vloed aan – vaak racistische – reacties. “Niet mijn bedoeling”, zegt de schepen.

Jelle Engelbosch. Foto: Luc Daelemans

Sint-Truiden wilde iets leuk doen voor de kinderen op Paasmaandag. Ze mochten allemaal naar het stadspark komen en eieren rapen. Plezant. Maar niet iedereen speelde het spel blijkbaar eerlijk.

Lees verder onder de Facebook-post

“Ik kreeg al gauw foto’s binnen met bewijzen dat er dingen fout liepen”, zegt Jelle Engelbosch, eerste schepen van Sint-Truiden. “Mensen klaagden over het slechte verloop van de activiteit. Twee vrouwen, zonder kinderen, waren gulzig eieren aan het rapen. Dan is het mijn taak als politicus om hierop te reageren en te stellen dat we de eierraap volgend jaar anders moeten organiseren. Misschien houten eieren verstoppen en dan kunnen kinderen die komen omruilen voor chocoladen. Meer heb ik niet willen doen.”

“Niet racistisch bedoeld”

Er kwam felle reactie op de post. Vooral omdat een van de vrouwen een sluier draagt. Mensen met racistische sympathieën vonden de post van de schepen daarom geweldig. Antiracisten waren furieus. “Terwijl mijn boodschap niet racistisch bedoeld was. Wie me kent, weet beter”, zegt de schepen. “Indien niet-gesluierde vrouwen zo gretig graaiden, had ik ook hun – anoniem gemaakte –foto erbij gezet.”

Andere versie

Groen-gemeenteraadslid Peter van Dam vertelt een andere versie van de feiten: “Die vrouwen waren daar wel met hun kinderen. Het is erg dat ze nu zoveel bagger over zich krijgen. Die vrouwen doen alles om hier geïntegreerd te raken. Oké, schepen Engelbosch kan wel zeggen dat zijn post niet racistisch was bedoeld, maar hij had de vloed aan racistische reacties moeten voorzien. En dat die vrouwen alle eitjes wegscharrelden, klopt ook niet. Toen het rapen gedaan was, is op Facebook een bericht verschenen dat de kinderen nog mochten komen, want er lagen nog eitjes.”

Een van de vrouwen zou intussen een klacht wegens laster en eerroof hebben ingediend.