Anderlecht-manager Verschueren reageert voor het eerst na inval: “Al het negatieve komt in één keer”

Hij was zelf niet aanwezig in Neerpede toen het federaal parket aan haar inval begon, maar Michael Verschueren “schrok” wel toen hij het nieuws hoorde. De sportieve baas van Anderlecht benadrukt dat het nieuwe bestuur van de club clean is, maar vindt het jammer dat zijn club wel opnieuw in een slecht daglicht komt te staan.

Wéér Anderlecht. Wéér miserie. “Het is een en-en-enverhaal aan het worden”, zucht Verschueren. De sportieve baas van Anderlecht gaf deze middag na de zitting van de geschillencommissie hoger beroep omtrent de vuurpijlenkwestie op Sclessin voor het eerst een reactie op het feit dat speurders van het federale parket waren binnengevallen op het oefencentrum in Neerpede en het Constant Vanden Stockstadion. “In een paar maanden tijd hebben we al het negatieve over Anderlecht over ons heen gekregen”, zegt Mister Michael. “En dat is spijtig, dat het merk Anderlecht op die manier in een slecht daglicht geduwd wordt. Het strookt ook niet met beleid dat we de laatste maanden aan het voeren zijn.”

Voortrekker in Propere Handen

Met het beleid van de laatste maanden doelt Verschueren op het werk van het nieuwe bestuur. Met hem als sportieve baas en Marc Coucke als voorzitter. “Wij voeren een beleid waarin we geen zaken doen met verdachte mensen, toch niet zolang hun naam niet gezuiverd is. En dat blijven we uitstralen. Kijk, onze voorzitter is altijd een voortrekker geweest in het dossier omtrent Propere Handen. En wij als club hebben meteen beslist om een nieuwe manier van werken te ontwikkelen. Het is gewoon jammer dat dit bij ons gebeurt, want hoe ik het begrepen heb, is men op zoek naar illegale transacties omtrent een of meerdere transfers uit het verleden. Het kan evengoed zijn dat er morgen iemand bij een andere club binnenvalt om een bepaald dossier uit te spitten.”

Herman Van Holsbeeck poseert trots met Aleksandar Mitrovic, nieuw aangetrokken in 2013. Foto: Photo News

Geen steen naar oud bestuur

Maar de inval gebeurde dus bij Anderlecht. De bewuste transfer in kwestie – die van Aleksandar Mitrovic in Newcastle – dateert wel van 2015, in de volle bloei van het oude bestuur onder heerschappij van sportief manager Herman Van Holsbeeck. “Ik wil het onderzoek afwachten”, werpt Verschueren geen steen. “Over het verleden spreek ik me niet uit. Ik heb ook geen contact gezocht met het oude bestuur om me te informeren, dat ligt wat moeilijk gezien we niet eens de strafklacht kennen. Ik kan alleen zeggen dat we ervoor open staan om met het federaal parket mee te werken. Als er mensen, wie dan ook, bepaalde dingen hebben gedaan die niet koosjer zijn, dan moeten die daarvoor gestraft worden.”