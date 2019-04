Activisten gaan op 16 juni manfisteren aan ingang Pairi Daiza tegen de komst van ijsberen

Op 16 juni gaan actievoerders manifesteren aan de ingang Pairi Daiza tegen de komst van ijsberen naar het dierenpark in Brugelette (Henegouwen). Het initiatief gaat uit van verschillende dierenrechtenorganisaties.

Aanvankelijk was op 6 april al een manifestatie gepland, maar de burgemeester van Brugelette, André Desmarlières, besliste die uit voorzorg te verbieden. De dierenrechtenorganisaties traden donderdagochtend in overleg met Desmarlières en beide partijen bereikten een akkoord om het protest op 16 juni alsnog door te laten gaan, zo meldt de organisatie “Animaux en péril” donderdag.

Er is onder meer vastgelegd dat het protest “in een gemoedelijke sfeer” moet verlopen en maar mag duren vanaf de opening van het park om 10 uur tot 12 uur. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 250 en daarnaast moeten de actievoerders op een afstand van een paar honderd meter van de ingang van het park blijven en mogen ze het verkeer niet hinderen.

Pairi Daiza kondigde de komst van twee of drie ijsberen vorig jaar aan. Meteen kwam er protest van dierenorganisaties die vinden dat poolberen niet thuishoren in gevangenschap en al zeker niet in België. De baas van het dierenpark, Jean-Jacques Cloquet, verdedigde eind maart nog de beslissing. Volgens hem is het juist nodig om de dieren op te vangen omdat ze steeds moeilijker kunnen overleven in hun natuurlijke habitat.