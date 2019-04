Joe Biden (76), dé uitdager van Trump. Maar wil Amerika hem nog wel?

Joe Biden heeft – zoals verwacht – aangekondigd dat hij Democratisch kandidaat is voor de presidentsverkiezingen in 2020. Hij is daarmee de 20ste Democraat die in de race stapt. Een voormalige vicepresident heeft traditioneel een aantal krachtige troeven tegenover zijn tegenstanders, zoals een bekende naam en grote politieke bagage. Maar de politieke zeden en gewoonten in de VS zijn in korte tijd fel veranderd. Waardoor elke troef die Biden heeft evenzeer in zijn nadeel kan spelen.