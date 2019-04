Verzoeningsgesprek over schoolruzie loopt uit de hand: moeder haalt uit met houten knuppel

Diest - Een verzoeningsgesprek tussen de ouders van kinderen die ruzie maakten op school, is helemaal uit de hand gelopen. Op een bepaald moment sloeg de moeder van een van de betrokken meisjes met een houten knuppel meermaals op het hoofd van de stiefvader van het andere kind. Volgens het medische attest was deze laatste door het incident twee weken werkonbekwaam.

Op 14 november 2016 hadden de ouders van de ruziënde meisjes afgesproken voor een verzoenend gesprek. Over wat er tijdens het overleg is gezegd is weinig bekend maar de wederzijds verwijten vlogen in het rond. Op een bepaald moment werd het U.J. allemaal te veel. Naar eigen zeggen ging ze door het lint om haar dochter te beschermen. Tijdens haar verhoor gaf U.J. toe dat ze met de knuppel in het rond had gezwierd en hierbij J.V. had geraakt. Volgens de vrouw had J.V. eerst haar dochter geslagen, maar deze laatste ontkent dat.

Omdat U.J. niet opdaagde in rechtszaal is ze veroordeeld tot 3 maanden cel en 300 euro.