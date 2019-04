Vijf hete hangijzers over klimaatopwarming waarop uw volgende regering(en) een antwoord moeten hebben

26 mei wordt de verkiezingsdag waarop het land in de stembus de klimaatrekening zal maken. Krijgen de spijbelaars en andere betogers steun voor de klimaatzaak in de vorm van groene keuzes? Of kiest de Belg toch voor wat anders? Hoe dan ook zullen de regeringen antwoorden moeten vinden op de uitdagingen die de klimaatopwarming meebrengt. Dit zijn de heetste hangijzers die de komende ­jaren aangepakt moeten worden.