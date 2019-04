VIDEO. Twee pluizige babypinguïns geboren in Sea Life (maar het geslacht kennen we niet)

Blankenberge - Sea Life Blankenberge heeft er twee pluizige bewoners bij: donderdag werden twee kleine babypinguïns geboren. Omdat de kuikens nog erg zwak zijn, moeten ze de eerste veertig dagen binnenblijven onder de vleugels van ouders Winny en Luk.

Zodra hun donzen vacht plaatsmaakt voor echte waterdichte veren, gaan ze vanzelf naar buiten. De twee kleine pinguïns stellen het goed. “De kuikens hebben een gezond gewicht. We verwachten dan ook een normale groei”, aldus hoofddierenverzorger Manu Potin. “Het is nog te vroeg om te bepalen welk geslacht de kuikentjes hebben. Pas na enkele maanden kan een dierenarts met behulp van een bloedafname een DNA-test uitvoeren om uitsluitsel te geven.” De geboorte van de twee pinguïns maakt deel uit van het kweekprogramma. De Humboldtpinguïn is namelijk een van de meest bedreigde soorten ter wereld. De namen van de baby’s zullen gekozen worden door de latere adoptieouders.