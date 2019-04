Quick maakt plaats voor Burger King in Waasland Shopping Center Sint-Niklaas

Sint-Niklaas -

Fastfoodketen Burger King is klaar voor zijn 23ste vestiging in ons land. Vanaf eind juni zal je kunnen genieten van een Whopper in het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas, waar de Quick zal verdwijnen. Het huidige personeel maakt de overstap mee, maar de keten is nog altijd op zoek naar 50 nieuwe medewerkers.