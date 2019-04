Appartement onbewoonbaar na brand, een persoon afgevoerd naar ziekenhuis

Gent - Op de Francisco Ferrerlaan heeft het donderdagavond rond 17.15 uur gebrand in een appartementsgebouw op de zevende verdieping. Een persoon werd gewond afgevoerd en zal de nacht in het ziekenhuis moeten doorbrengen.

De brand ontstond rond 17.15 uur in de keuken van één van de appartementen op de zevende verdieping in een groot appartementsgebouw op de Francisco Ferrerlaan. De bewoner van het appartement werd gewond afgevoerd en zal minstens een nacht in het ziekenhuis moeten doorbrengen.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse maar de brandweer kon voorkomen dat de brand zich uitbreidde en oversloeg naar de rest van het gebouw. Het appartement waar de brand ontstond is wel onbewoonbaar verklaard. Door de interventie van de hulpdiensten was het tramverkeer ruim een uur lang verstoord op lijn 1 ter hoogte van de halte Hortensiastraat. De Francisco Ferrerlaan werd ook gedurende de interventie in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. Rond 18.20 uur kon het verkeer hervatten.