Langverwachte speech van Macron: dit belooft hij allemaal: “Eisen van Gele Hesjes zijn legitiem”

De Franse president Emmanuel Macron heeft donderdagavond gezegd dat de eisen van de gelehesjesbeweging legitiem zijn, en daarom niet “overschaduwd mogen worden door het geweld van sommigen”. Het waren de eerste woorden van zijn langverwachte speech, waarin hij zijn antwoorden formuleert op de sociale protesten die al maandenlang woeden in Frankrijk.

Macron noemde de gelehesjesbeweging een “ongeziene beweging”, die “vervolgens langzaamaan veranderde, en verscheurd werd door tegenstrijdige bevelen”. “Maar ik wil niet dat de uitwassen van enkelen de rechtvaardige eisen die aan de oorsprong van deze beweging liggen” overschaduwen, klonk het.

Foto: REUTERS

Burgers krijgen meer inspraak

Van januari tot en met maart organiseerde Macron het “grote debat”, waarbij burgers online beleidssuggesties konden doen, lokale vergaderingen konden bijwonen of in 16.337 gemeente- en stadshuizen hun standpunten konden neerpennen in een “boek met grieven”. Macron hoorde tijdens dat debat naar eigen zeggen “een diep gevoel van onrechtvaardigheid”, gaande van fiscale en territoriale onrechtvaardigheden tot sociale onrechtvaardigheid. Hij ervoer ook een gevoel van gebrek aan aandacht van de elites en in de eerste plaats van hemzelf.

Bij de geplande grondwetsherziening wil Macron burgers de mogelijkheid geven om ontwerpwetten door het parlement te laten onderzoeken, als minstens een miljoen burgers hierom vragen. Momenteel is hiervoor de steun nodig van 10 procent van het electoraat, of bijna 4,5 miljoen handtekeningen. Als het parlement het voorstel niet behandelt kan het voorgelegd worden in een referendum. Het idee van bindende referenda, zoals de demonstranten voorstelden, gaat voor Macron echter te ver, omdat ze “de representatieve democratie ondermijnen”.

Pensioenen opnieuw geïndexeerd

“Ik wil dat we de pensioenen van minder dan 2.000 euro opnieuw indexeren, en dat vanaf 2021 geen enkel pensioen nog te weinig geïndexeerd wordt”, aldus Macron. Daarnaast wil hij ook de inkomstenbelasting “aanzienlijk” verlagen” voor de middenklasse. Dat wil hij financieren door een aantal belastingkortingen voor bedrijven af te schaffen.

Foto: REUTERS

Aan de Fransen buiten de steden die zich in de steek gelaten voelen door de overheid, beloofde Macron dat er gedurende zijn mandaat geen scholen en ziekenhuizen meer worden gesloten. Hij beloofde ook meer decentralisatie.

“Klimaaturgentie”

Wat zijn klimaatbeleid betreft zei Macron een raad voor milieubescherming te willen, waarin toegewijde ministers zetelen die strategische keuzes maken ingegeven door de “klimaaturgentie”.

Macron benadrukte aan het begin van zijn speech dat “gerechtvaardigde eisen” aan de grondslag van het protest liggen. Wel wilde hij dat de openbare orde hersteld wordt, en zei hij ook dat hij zijn beleid niet wijzigt en zijn hervormingen niet ongedaan maakt. Zo zal hij niet terugkomen op zijn beslissing om de rijkentaks af te schaffen, omdat hij dat deed ten gunste van de economie.

Migratie en politieke islam

Hij sloeg ook een harde toon aan ten aanzien van immigratie en de politieke islam. “Uiteindelijk wordt een natie ook samengehouden door haar limieten, haar grenzen. Hij zei te geloven in politiek asiel, maar “om mensen te verwelkomen, moet je een thuis hebben”. Concreet wil hij een jaarlijks debat over migratie in het parlement, en beloofde hij te ijveren voor een betere coördinatie van de migratie en grenscontrole in Europa.