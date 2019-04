“Niet Standard, Brugge of KRC Genk zijn de grootste bedreiging voor Anderlecht, maar wel Union.” Dat vertelt Jan Mulder in Kantine, het wekelijkse diepte-interview van Eric Goens op Play Sports. “Union heeft de allures die Anderlecht pas later kreeg. En ze kunnen elk moment promoveren.”

De aflevering met Jan Mulder gaat in première op vrijdagavond om 22u45 op Play Sports 1.