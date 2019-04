Jongens die veel gamen zijn niet asocialer, voor meisjes ligt dat net iets anders

Videogames zouden dan toch niet zo’n groot effect hebben op kinderen als eerst gedacht. Al die tijd alleen voor een scherm maakt kinderen niet asocialer. Onderzoekers keken zes jaar lang naar de gametijd en de sociale vaardigheden van 873 Noorse kinderen, maar konden geen verband vinden tussen de twee.

Toch niet bij jongens. Voor meisjes ligt het verhaal anders. Vooral bij 10-jarige meisjes die meer tijd spendeerden aan videogames werden later slechtere sociale vaardigheden opgemerkt. Dat verschil tussen jongens en meisjes kan volgens onderzoekers eenvoudig verklaard worden. De twee verschillende genders gamen namelijk op een andere manier. Meisjes spelen liever alleen videogames, terwijl jongens het vaker in groep doen. Maar volgens de onderzoekers is de manier waarop jongens en meisjes omgaan met anderen ook een verklaring voor de verschillen in de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden.