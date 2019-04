SP.A-voorzitter John Crombez haalt twee keer uit naar VRT

SP.A-voorzitter John Crombez heeft op Twitter tweemaal uitgehaald naar de openbare omroep. In beide gevallen gaat het berichtgeving inzage de N-VA. “Dat is ons gesignaleerd, we hebben meteen alles verduidelijkt online”, zegt VRT-woordvoerder Hans Van Goethem.

“Een niet zo openbare omroep.” Zo benoemt partijvoorzitter John Crombez (SP.A) de VRT op Twitter. Deze keer omdat ze in een nieuwsitem Sint-Truidens N-VA-schepen en Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch niet bij naam noemen. De man had een vrouw met een hoofddoek die veel chocolade had verzameld op de plaatselijke paaseierenraap een “graaier” genoemd. De vrouw heeft intussen een klacht voor laster en eerroof ingediend.

Wat Crombez vooral stoort is het feit dat de openbare omroep woensdag een pensioenexperte had opgevoerd, die tot voor kort actief was op het kabinet van voormalig vicepremier Jan Jambon (N-VA). Dat laatste is door de VRT niet vermeld. “Dat item is nadien door allerhande N-VA’ers gedeeld”, zegt de partijwoordvoerder van SP.A. “Je zou toch van de openbare omroep verwachten dat ze hun werk deftig doen. Zeker in volle campagnetijd.” Het geval-Engelbosch was dan alleen nog maar meer olie op het vuur.

Een fout wil de woordvoerder van VRT Hans Van Goethem dit niet noemen. “Dit is ons gesignaleerd geweest. We hebben alles online aangevuld en verduidelijkt. Verder is er voor ons niets aan de hand.”