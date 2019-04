Toptalent uit club gezet “door gedrag van vader”: “Zoiets doe je een jongen van 14 toch niet aan?”

De 14-jarige Jonas speelde dit seizoen als kapitein nog kampioen, maar voetbalclub KV Oostende vraagt hem nu om een nieuwe club te zoeken. “Door het gedrag van zijn vader”, zegt de club. “Een vader raken via zijn zoon, dat doe je toch niet?”, zegt papa Sam, zelf ex-directeur bij KV Oostende. Bij de voetbalbond bemiddelen ze elk jaar over dergelijke dossiers.

