Chirurg veroordeeld voor dood patiënte: “Wel degelijk een fout gebeurd”

Genk - De hoofdchirurg van het Genkse ziekenhuis Wellness Kliniek is veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel en 1.375 euro boete voor zijn rol in het overlijden van een Canadese patiënte.

Mildred Rowsell (44) overleed in februari 2011 na een buikwandoperatie. De vrouw bloedde dood na complicaties. “De rechtbank heeft geoordeeld dat de chirurg niet adequaat gehandeld heeft na de ingreep”, zegt de raadsman van de na­bestaanden van Rowsell. “Voor de familie is het belangrijk dat er erkend wordt dat er wel degelijk een fout of onvoorzichtigheid is gebeurd.”

De verpleegkundige die instond voor de nazorg werd veroordeeld tot vier maanden met uitstel. De Wellness Kliniek zelf werd, net als CEO Marly-Ann Spronken, vrijgesproken voor slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, schuldig verzuim en het onwettig uitvoeren van de geneeskunde.

Ook een chirurg die een borstvergroting bij een Nederlandse patiënte uitvoerde en haar tijdens de ingreep moest reanimeren, kreeg de vrijspraak voor slagen en verwondingen.