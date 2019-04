Matchpack Antwerp - Standard: Dit zijn de verwachte opstellingen, geschorsten en geblesseerden

Het treffen op de Bosuil vrijdagavond is zowel voor Antwerp als voor Standard van gigantisch belang. Deze sleutelmatch op speeldag 6 heeft de derde plaats als rechtstreekse inzet. Antwerp zit in de goede flow, Standard moet zich herpakken na de stevige thuisnederlaag tegen KRC Genk.

Scheidsrechter: Nathan Verboomen

Verwachte opstelling: Bolat; Opare, Arslanagic, Van Damme, Juklerod; Haroun, Govea; Lamkel Zé, Refaelov, Baby, Mbokani

Bank: Teunckens, Borges, Seck, Batubinsika, Nazaryna, Hairemans, Simao, Yatabaré, Rodrigues, Owusu, Bolingi

Geblesseerd: Buta

Geschorst: niemand

Op 1 kaart van schorsing: Mbokani

Dit zegt onze clubwatcher: Een nog belangrijkere match dan die tegen Club Brugge, als we de spelers mogen geloven. Zij zijn immers uit op die derde plaats, en wat dat betreft is Standard op dit moment de grootste concurrent. Genoeg volk bij Antwerp dat geen extra motivatie nodig heeft, vanwege hun verleden bij de Rouches: Bolat, Opare, Arslanagic, Van Damme, Yatabaré en Bolingi – en dan hebben we het enkel nog maar over de mannen op het veld. Verwacht u aan een beladen wedstrijd, waarin Bölöni hoopt dat Mbokani zich koest houdt en geen geel pakt, want hij staat op één kaart van schorsing. Hij zou zijn topspits niet graag missen in een van de komende topmatchen. Haroun keert vandaag wel terug uit schorsing, een goeie zaak (David Van den Broeck).

Verwachte opstelling: Ochoa; Cavanda, Vanheusden, Laifis Fai; Bokadi, Cimirot, Marin; Carcela, Halilovic, Djenepo

Bank: Gillet. Bodart. Goreux. Pocognoli. Miangue. Kosanovic. Bastien. Lestienne. Emond. Mpoku

Geblesseerd: Oulare, Sa

Geschorst: Niemand

Dit zegt onze clubwatcher: Het treffen op de Bosuil is voor de Rouches van gigantisch belang. Nu Genk niet meer bij te halen valt, richten Preud’homme en co zich op de strijd om Europees voetbal. Plaats drie lijkt daarvoor het meest realistisch, gezien Club Brugge in de breedte gewoon over een veel betere kern beschikt. In de strijd om het brons treft Standard met Antwerp een directe concurrent. Het heeft nog een puntje voor, waardoor het vooral aankomt op niet te verliezen. Daarvoor mogen de Luikenaars, die toch al over weinig lengte beschikken, niet meegaan in het fysieke spelletje van de thuisploeg. Mpoku (hiel) trainde deze week niet voluit en begint mogelijk op de bank. Door de terugkeer van Emond is er wel weer een spits in de wedstrijdkern, al lijkt Halilovic wat krediet te hebben opgebouwd als valse negen (Bob Faesen).