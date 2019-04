Belgische rugzaktoerist opgepakt in Griekenland wegens spionage

Een 25-jarige Belg is in Griekenland opgepakt op verdenking van spionage. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd aan Het Laatste Nieuws. De man zou foto’s gemaakt hebben van installaties aan een militaire luchtmachtbasis.

De twintiger werd vorige week woensdag gearresteerd toen hij alleen op pad was. Hij had een slaapzak, tent en kampeeruitrusting mee. Ook had de man twee camera’s en een mobiele telefoon mee. Hij was nog maar vier dagen in het land en trok na één dag in Thessaloniki naar het oostelijke schiereiland Pilion. Daar werd hij opgepakt door de politie op verdenking van spionage. Hij zou foto’s gemaakt hebben van de luchtmachtbasis van Pliasidi. De man verklaarde volgens de Griekse media dat hij de weg was kwijtgeraakt en gewoon wat foto’s van het landschap wilde nemen. “Er stond nergens een bord dat ik daar niet mocht komen.” Hij werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten nadat hij zich excuseerde, maar mocht het land niet verlaten. Zijn fototoestellen bleven wel bij de politie voor verder onderzoek.

De man zal later waarschijnlijk voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen.