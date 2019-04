“Afkicken”, “emotionele dag” en één laatste harde uithaal: Kamer neemt definitief afscheid van rist anciens

Voor zo’n twee maanden gaan de deuren van de Kamer op slot. Maar voor verschillende parlementsleden was het afscheid definitief, na een lange carrière in het pluche. Laurette Onkelinx, Dirk Van der Maelen, Eric Van Rompuy, Hendrik Vuye, Peter Vanvelthoven en Olivier Maingain, we zien ze niet meer terug. “Ik laat hier een stuk van mijn leven achter”, zegt Van Rompuy.

Het was geen dag zoals een ander gisteren in de Kamer. Hoewel veel parlementsleden eerder al hun laatste vraag hadden gesteld of hun laatste commissiezitting al achter de rug hadden, was het donderdag ...