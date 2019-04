KV Mechelen - Waasland-Beveren: kroniek van een mislukte poging tot omkoping: “Die Walen kunnen het wel regelen, en gij… Krapuul!”

Voor de voetbalbond is het bewijs geleverd: KV Mechelen probeerde actief de wedstrijd tegen Waasland-Beveren te ­beïnvloeden. In een 158 bladzijden tellend rapport wijst de KBVB drie ‘architecten’ van matchfixing aan: spelersmakelaar Dejan Veljkovic, financieel directeur Thierry Steemans en hoofd­aandeelhouder Olivier ­Somers. Niet de allerbeste architecten overigens, want de poging om KV in eerste te houden, draaide op een sisser uit.