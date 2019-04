Bekentenis van voorzitter brengt Waasland-Beveren in slechte papieren: Huyck wou wel helpen, maar “niet voor geld”

Wat werd er besproken in de keukenzaak van de vrouw van Dirk Huyck? Dankzij het onderzoek van de KBVB weten we nu dat de W.-Beveren-voorzitter van spelersmakelaar Dejan Veljkovic een voorstel kreeg om de wedstrijd tegen KV Mechelen te beïnvloeden: 100.000 euro voor de club en een bedrag voor zichzelf. Dat aanbod niet melden kan aanleiding geven tot degradatie.

“Waasland-Beveren is met verstomming geslagen na de vorderingen van het bondsparket in de zaak rond matchfixing. De club en haar bestuurders hebben steeds correct gehandeld en er is op geen enkel moment actief noch passief meegewerkt aan competitievervalsing.”

Zo reageerde Waasland-Beveren dinsdag op het nieuws dat de voetbalbond de degradatie en een puntenaftrek van min 6 had geëist. Alleen ziet de club één artikel uit het bondsreglement over het hoofd. Ook het niet melden van een poging tot matchfixing kan bestraft worden met degradatie. Artikel B2006 is daar heel duidelijk over.

Centen op papier

In zijn ondervraging door onderzoeksrechter Johan Raskin geeft Huyck toe dat Veljkovic hem een financieel voorstel heeft gedaan om de wedstrijd op KV Mechelen te beïnvloeden. “Dejan heeft mij inderdaad benaderd, hij heeft geprobeerd om centen op papier te zetten”, zei Huyck bij zijn ondervraging op 11 oktober 2018. “Ik heb onmiddellijk gezegd: Geen geld. Ik heb in de garage zo weinig tijd gehad dat hij mij nog eens wou zien. In de keukenzaak herhaalde hij zijn aanbod en specifieerde hij het nog. Hij heeft een eerste en een tweede bedrag opgeschreven. Ik denk dat het 100.000 euro was en nog iets. Het tweede bedrag was beduidend minder.”

Volgens het onderzoeksrapport van de voetbalbond bood Veljkovic 100.000 euro voor de club en een tweede bedrag voor Huyck persoonlijk. In een gesprek met zijn collega Olivier Swolfs, de financieel directeur van Waasland-Beveren, zei Huyck dat hij “geen probleem heeft te helpen”. “Maar ik weet niet hoe ik dit kan doen zonder zelf risico te lopen.” Ook Olivier Swolfs wil helpen, “maar dat hoeft niet financieel te zijn”.

“Mijn cliënt is inderdaad benaderd door Veljkovic op vraag van KV Mechelen”, bevestigt Huycks advocaat John Maes. “Het aanbod is er geweest, maar meneer Huyck heeft het afgewezen. De beïnvloedingspogingen van KV Mechelen hebben tot niets geleid. De match is niet vervalst.” Volgens Maes heeft Huyck zich niets te verwijten. “Hij heeft niet aan competitievervalsing gedaan. Dat er een meldingsplicht bestond, voor pogingen tot omkoping, wist hij niet.”

De Geschillencommissie Hoger Beroep moet nu over het lot van Waasland-Beveren oordelen. Vele vragen zijn nog onbeantwoord. Waarom nodigde Huyck Veljkovic een tweede keer uit als hij van plan was niet op zijn aanbod in te gaan? Waarom zei hij aan Swolfs dat hij “wilde helpen”? En waarom somt hij in zijn verhoor voor de onderzoeksrechter ook de collega-bestuursleden van Waasland-Beveren op die op de hoogte waren, waardoor nu vier bestuurders van de club schorsingen riskeren?