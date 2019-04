Carcela en Mpoku mogen weg bij Standard

Standard maakt zich deze zomer op voor een facelift. Selim Amallah (Moeskroen) moet Razvan Marin doen vergeten, en wellicht moeten er ook vervangers gezocht worden voor Paul-José Mpoku (27) en ­Mehdi Carcela (29).

COMMENTAAR. Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Standard staat voor revolutie”

Mpoku zag de voorbije winter al tot twee keer toe een bod van het Amerikaanse New England Revolution afgewezen. ­Fenerbahçe wilde dan weer niet voldoen aan de vraagprijs van vijf miljoen euro. In de komende mercato komt het wellicht alsnog tot een vertrek. Standard en de speler staan open voor een transfer. De vraagprijs is nog steeds 5 miljoen en opnieuw is er belangstelling uit de MLS, alsook van een ploeg uit de Verenigde Arabische Emiraten. “Als ik moet gaan, zou ik voor de VS, China of Dubai kiezen. Om de toekomst van mijn familie veilig te stellen”, zei Mpoku onlangs in La Dernière Heure.

Ook over Carcela zal Standard niet moeilijk doen. De Marokkaanse international kent een matig seizoen en mag voor een schappelijke prijs weg. Michel Preud’homme kwam gisteren nog terug op de prestaties van Carcela. “Mehdi kan iets creëren, maar ik had de hoop hem nog beter te maken. Of ik dat volgend seizoen nog kan? Dat denk ik niet. Hij heeft voor een bepaalde structuur in zijn carrière gekozen, waarin hij niet die absolute wil heeft om drie à vier procent beter te worden.”