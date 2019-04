COMMENTAAR. Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Standard staat voor revolutie”

Mehdi Carcela en Paul-José Mpoku mogen weg bij Standard. Uiteraard niet gratis, maar ze passen niet meer in de plannen van de vicevoorzitter én de trainer van Standard voor volgend seizoen. De vicevoorzitter en de trainer zijn één persoon, met name Michel Preud’homme. Voorzitter Bruno Venanzi haalde hem vorig jaar terug naar huis, naar Luik, om de club sportief te besturen. Met heel veel macht.

Preud’homme heeft het een jaar aangekeken, maar had al snel door wat hij voor het volgende seizoen zou willen veranderen. En met snel bedoelen we héél snel. Al in de voorronde van ...