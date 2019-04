Wesley traint opnieuw niet mee bij Club Brugge

Drie trainingen voor de topper met Anderlecht zag Leko nog steeds geen Wesley op training. De Braziliaan bleef ook gisteren binnen en trainde niet met de groep. Bij Club klinkt het dat Wesley niet geblesseerd is, maar een individueel programma volgt. Als hij vandaag of morgen aansluit, stelt er zich in principe nog steeds geen probleem. Omdat Wesley zowat onvervangbaar is in het systeem van Club, kan hij zelfs met één groepstraining in de benen aan de match beginnen. Hetzelfde geldt voor Denswil, die ook nog niet kon trainen. Mitrovic trainde opnieuw individueel buiten, maar komt dit seizoen normaal gezien niet meer in actie.