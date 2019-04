Microsoft rondt kaap van duizend miljard dollar

De marktwaarde van Microsoft steeg gisteren voor het eerst tot boven duizend miljard dollar. Beleggers stuwden de koers hoger door de goede kwartaalresultaten, vooral bij de divisie Azure, die diensten levert voor cloud computing. Verscheidene analisten verhoogden hun koersdoel naar aanleiding van de resultaten, die beter waren dan verwacht.

Microsoft is daarmee het vierde bedrijf dat meer dan duizend miljard dollar waard is. Apple en Amazon rondden die kaap vorig jaar, maar zijn intussen wel weer terug­gevallen. Twaalf jaar geleden was de Chinese oliereus PetroChina de eerste die het bedrag kortstondig overschreed.

Na enkele uren handel zakte Microsoft wel weer wat terug, waardoor de waarde uiteindelijk opnieuw onder het peil van duizend miljard dollar gleed.(rmg)