Boete van 3 miljardmaar daar voelt Facebook niets van

Facebook heeft drie miljard dollar opzijgezet omdat het een boete verwacht van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC). Sinds begin dit jaar doen geruchten de ronde over een sanctie, omdat Facebook niet omzichtig omspringt met de data van zijn gebruikers. Het zou de eerste Amerikaanse boete ooit voor Facebook worden, en meteen ook de grootste boete voor een techbedrijf die de FTC ooit oplegde. Volgens Facebook zal het bedrag ergens tussen 3 en 5 miljard dollar landen. Ter vergelijking: in 2012 moest Google van de FTC 22,5 miljoen dollar boete betalen toen het de regels overtrad.

De monsterboete zou dan ook een nieuw tijdperk inluiden. Boetes voor Amerikaanse techbedrijven leken eerder iets waar vooral de Europese Unie zich in bekwaamde. Denk maar aan de drie miljardenboetes tegen Google (2,4 miljard euro in 2017, 4,3 miljard euro in 2018 en 1,49 miljard euro in 2019). Het harde optreden van Europa werd door tal van Amerikanen, onder wie voormalig president Barack Obama, weggezet als Europese afgunst en protectionisme, omdat Europa niet in staat zou zijn om zulke grote techbedrijven voort te brengen.

AP

De acties van de FTC maken duidelijk dat big tech ook in de VS almaar meer aangeschoten wild is. “In de VS zie je almaar meer regels en wetten”, zegt Leighton Andrews, professor aan de Cardiff Business School. Hij is gespecialiseerd in regulering van socialemediabedrijven en werkt aan een boek over Facebook. “De stemming is dat je niet op Facebook kunt vertrouwen om zichzelf binnen de perken te houden. Er waren te veel incidenten, te veel beloften, te veel loze woorden.” Volgens hem beschouwt de FTC Facebook intussen als een serial offender – een recidivist.

Peanuts

De verwachte miljardenboete kadert in een onderzoek van de FTC over hoe Facebook met data van zijn gebruikers omgaat. In 2011 sloot het daarover een overeenkomst met de regulator. Gebruikers zouden onder meer “nadrukkelijke toestemming” moeten geven vooraleer hun data kunnen worden gedeeld met andere partijen. Maar tal van schandalen, en dan vooral het verhaal rond Cambridge Analytica, maakten duidelijk dat Facebook zich niet aan de afspraken hield.

Toch lijkt het bedrijf niet wakker te liggen van 3 miljard dollar. Facebook heeft een cashberg van zo’n 44 miljard dollar, en de resultaten in het eerste kwartaal van dit jaar waren uitstekend. De koers ging na de aankondiging met 8 procent omhoog. Facebook werd zo op de beurs zomaar eventjes 40 miljard dollar meer waard. “Een boete van enkele miljarden dollars is niet meer dan een tik op de vingers voor Facebook”, stelde David Cicilline, Democratisch parlementslid voor Rhode Island, op Twitter.