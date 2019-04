Mede-oprichter van partij Thierry Baudet stapt op

De Nederlands partij Forum voor Democratie, met partijleider Thierry Baudet, verliest een van zijn oprichters en bestuurslid Henk Otten. De man stapt op na een openlijke oproep van zijn eigen partij. Otten keerde zichzelf begin april 30.250 euro uit de partijkas uit, wat hij zelf verdedigde als een vergoeding voor zijn bovenmatige uren. Het bedrag betaalde hij terug, maar voor het bestuur is er een ernstige vertrouwensbreuk ontstaan. Volgens Otten zelf is dat onterecht: “Onthutsend om te zien hoe mijn mede-oprichters Thierry Baudet en Rob Rooken nu karaktermoord op mij plegen. In het partijbelang treed ik onmiddellijk af als bestuurslid van Forum voor Democratie. Ik zal op het juiste moment uitgebreid ingaan op de gehele gang van zaken”, schreef hij op Twitter. Een conflict tussen hem en partijleider Baudet sleept al langer aan. Otten zei zaterdag nog dat Baudet een te rechtse koers vaart. Daardoor moest hij ook al opstappen als penningmeester.(sir)