Mogi Bayat gaat in de tegenaanval

Mogi Bayat – spilfiguur in de zaak Propere Handen – pikt het niet dat clubs als Anderlecht zijn openstaande facturen niet betalen. Dat geld claimt hij via het gerecht en om zijn zaak kracht bij te zetten verzamelt Bayat nu attesten dat hij zijn transfers altijd correct afhandelde. Onder anderen Michel Louwagie (Gent) en Bruno Venanzi (Standard) tekenden zo’n getuigenis.

In het voetbalmilieu wordt Mogi Bayat omschreven als onbevreesd. In de zaak Propere Handen wordt de zaakwaarnemer verdacht van witwaspraktijken, maar dat weerhoudt hem er niet van om clubs die hem niet meer willen betalen aan te vallen.

Zowel bij Anderlecht als bij KV Mechelen zijn er nog openstaande facturen. Bij Anderlecht heeft Bayats vennootschap zelfs nog 1,7 miljoen euro tegoed en via een beslagrechter liet Mogi dat geld al blokkeren op een ­rekening. Maar de omstreden makelaar gaat nog een stap verder.

Om zijn dossier sterker te maken, is Bayat bezig aan een ronde in het voetbalmilieu. Zowel aan clubbestuurders als aan spelers legt hij attesten voor. Die moeten ze dan tekenen waardoor ze bevestigen dat ­Bayat als zaakwaarnemer correct werkte voor hen. Dat hij in transferdossiers geen onrechtmatige commissies opstreek.

Verschillende clubbestuurders, maar ook bepaalde spelers kregen al dat verzoek. Het gaat onder meer om gewezen Anderlecht-bestuurders Roger Vanden Stock en Herman Van Holsbeeck, maar ook om Gent-manager Michel Louwagie, Standard-voorzitter Bruno Venanzi en zelfs RSCA-spelers Adrien Trebel en Dennis Appiah.

Of de voetballers tekenden, is niet duidelijk. Verschillende club­bestuurders ­deden dat wel. Mogi Bayat kan ondertussen al een attest voorleggen – ondertekend door ­Michel Louwagie – waarin te ­lezen staat dat hem in de transfer van Kenny Saief van Gent naar Anderlecht door Gent niets verweten wordt. Mogi heeft ook een getuigenis van Standard-voorzitter Bruno Venanzi dat hij in de transfer van Trebel van Standard naar Anderlecht vanuit Luik niets opstreek aan commissies.

Geen beroepsverbod

Clubs als Gent en Standard hebben hun rekeningen aan Bayat ook gewoon betaald en ook andere clubs werken ondertussen weer samen met de ­makelaar. Die heeft geen beroepsverbod.

Of het gerecht onder de indruk zal zijn, is een andere vraag. Misschien waren de commissies die Bayat opstreek niet illegaal, maar wel wat er daarna met dat geld gebeurde.