Tien kinderen gewond na schoten met luchtgeweer in Amerikaanse basisschool

In de Amerikaanse staat Georgia zijn tien leerlingen van een basisschool in DeKalb County gewond geraakt bij een incident met een luchtgeweer. Niemand is er ernstig aan toe, maar negen slachtoffers werden wel overgebracht naar het ziekenhuis. Dat melden de lokale autoriteiten.

Het lijkt erop dat ze van buitenaf werden beschoten met projectielen uit een luchtdrukgeweer. Volgens Amerikaanse media werden de schoten afgevuurd vanop een bosrijke plek buiten de school. De kinderen zelf bevonden zich op het moment van de feiten op de speelplaats. Het is niet duidelijk of zij effectief het doelwit waren.

De politie is een onderzoek gestart, maar de dader kon voorlopig nog niet worden geïdentificeerd.

De Verenigde Staten worden geregeld opgeschrikt door schietpartijen op openbare plaatsen, waaronder scholen. Zaterdag nog werd het bloedbad in de Columbine High School in Colorado herdacht. Daarbij kwamen in 1999 twaalf leerlingen en een leerkracht om het leven.

