Ruim 300 Amerikaanse studenten in quarantaine na mogelijke blootstelling aan mazelen

Onder andere op de campus van de University of California Los Angeles (UCLA) worden mensen in quarantaine gehouden. Foto: EPA-EFE

In Los Angeles worden meer dan 300 studenten en stafleden in twee universiteiten minstens een dag lang in quarantaine gehouden omdat ze mogelijk werden blootgesteld aan de mazelen. Het gaat om voorzorgsmaatregelen.

Eerder was gebleken dat een student van de universiteit van Californië in Los Angeles de mazelen opliep en begin april, terwijl hij aan de instelling les volgde, mogelijk 500 mensen blootstelde aan de infectie. Van al die personen konden 119 studenten en 8 medewerkers van de universiteit niet onmiddellijk medische documenten voorleggen die bewijzen dat ze immuun zijn voor de mazelen.

Ongeveer tezelfdertijd bleek dat een besmette persoon die de California State universiteit bezocht ook daar mogelijk honderden studenten en medewerkers blootstelde. Van hen beschikten zo’n 198 mensen niet over een bewijs van immuniteit.

De gezondheidsautoriteiten beslisten daarop om de in totaal 325 personen die mogelijk niet ingeënt zijn 24 à 48 uur lang in quarantaine te plaatsen tot hun immuniteit wel kan worden aangetoond. Mogelijk zullen sommigen zelfs tot een week lang in afzondering moeten blijven.

Anti-vaxxers

De Verenigde Staten kampen momenteel met een mazelenepidemie. Het Amerikaanse CDC (Centers for Disease Control and Prevention) maakte onlangs bekend dat sinds begin dit jaar in het land al 695 gevallen werden geregistreerd. De ziekte kent daarmee haar ergste heropleving sinds ze in 2000 officieel als uitgeroeid werd verklaard in de VS.

In de Verenigde Staten is er een actieve antivaccinatiebeweging. Heel wat ouders weigeren om hun kinderen te laten vaccineren, om religieuze redenen maar ook omdat ze het nut ervan in twijfel trekken of vrezen voor nadelige bijwerkingen.

De autoriteiten proberen tegen die tendens in te gaan door het belang van vaccinatie bij kinderen te benadrukken. Californië implementeerde in 2016 erg strikte vaccinatiewetten om het percentage inentingen de hoogte in te krijgen, maar die golden niet voor scholieren en jongvolwassenen die hun opleiding al hadden afgerond op het moment dat de regelgeving van kracht werd. Op die manier is een grote groep van jonge mensen ontstaan die erg gevoelig zijn voor infecties, zeggen experts.