Hogere Vlaamse zorgpremie komt dichterbij

De kans is groot dat de Vlaamse zorgpremie de komende legislatuur omhoog gaat. De Vlaamse zorgkoepel Zorgnet-Icuro, die veel woonzorgcentra en andere zorginstellingen vertegenwoordigt, is vragende partij. En ook de politiek geeft schoorvoetend toe dat zo’n verhoging “wellicht onvermijdelijk” wordt. Dat schrijft De Tijd.

In een opiniestuk in De Tijd stelt Margot Cloet, de topvrouw van Zorgnet-Icuro, dat 4 miljard euro nodig is voor de gehandicapten- en de ouderenzorg en de delen van de geestelijke gezondheidszorg waarvoor Vlaanderen bevoegd is. “Wat betekent de Vlaamse sociale bescherming als de meest kwetsbaren niet voldoende worden beschermd of bepaalde groepen uit de boot vallen?”, vraagt ze zich af. Volgens haar is een verhoging van de Vlaamse zorgpremie onvermijdelijk. Ze pleit ervoor die inkomensafhankelijk te maken, zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

De zorgpremie, een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming, is een premie van 52 euro die elke Vlaming jaarlijks moet betalen.