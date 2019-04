Bart De Wever: “Ik zie geen democratie in gevaar”

Tijdens een voorzittersdebat over democratie in Gent heeft Bart De Wever (N-VA) de sociale media omschreven als “de langste toog ter wereld”. Wouter Beke (CD&V) waarschuwde voor het gevaar van “fake news” dat zo verspreid wordt, onder meer in een N-VA-campagne over het migratiepact. Dat is voor de democratie een “gigantische uitdaging”, klonk het. De Wever ziet dat anders. “Ik zie geen democratie in gevaar.”

Vooral CD&V-voorzitter Wouter Beke gelooft dat niet alle politieke communicatie op sociale media vandaag de realiteit doorstaat. Hij verwees tijdens het verkiezingsdebat in de Gentse Vooruit donderdagavond naar sociale mediacampagnes over het migratiepact van Vlaams Belang en N-VA (die haalde de campagne uiteindelijk offline).

Wouter Beke (CD&V). Foto: Photo News

“Game changer”

Voor De Wever zijn sociale media “de langste toog ter wereld”, maar “heeft dat iets veranderd? Volgens mij heeft het gewoon iets blootgelegd.” De snelle communicatie met veel deelnemers ziet De Wever als een “game changer”, al zegt de N-VA-voorzitter ook dat “het niveau niet altijd naar het zenit (het hoogtepunt, nvdr.) gaat.”

Beke waarschuwde voor het wegvallen van filters, een rol die klassieke media voorheen op zich namen. “Om de vraag wat wel en niet waar is te beantwoorden, moet je wel enige maturiteit hebben”, vindt Beke. Hij waarschuwde voor de democratische gevolgen. “In de VS heeft Trump gewonnen omdat hij via sociale media kiezers om de tuin heeft geleid. De Brexit is pijnlijk gekanteld voor het leave-kamp door honderdduizenden posts met fake news.”

Eerder had De Wever tegengesproken dat de democratie een crisis doorstaat. “Ik zie geen democratie in gevaar. Niet hier en niet in de rest van de wereld”, aldus de N-VA-voorzitter. Ook in de VS, waar president Trump het leeuwendeel van de nationale nieuwsredacties intimideert via sociale media, ziet De Wever geen probleem. Trump is “een president die wij door de band iets minder sympathiek vinden en die op het vlak van stijl iets minder aansluit bij wat wij in Europa normaal vinden.” De N-VA voorzitter besluit dat de wereld “democratischer is dan hij ooit is geweest.”

Verhoging pensioenleeftijd

CD&V, Open VLD en N-VA hebben op het debat de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar verdedigd. De kwestie leidde tot enkele woordenwisselingen. Groen-voorzitter Meyrem Almaci wil van de verlaging van de pensioenleeftijd naar 65 dan weer geen breekpunt maken bij de volgende onderhandelingen. Enkele socialistische kopstukken hadden dat eerder wel al gedaan.

Donderdag viel SP.A-voorzitter John Crombez de christendemocraten aan op hun realisaties voor zorgbehoevenden en de zorg voor gepensioneerden. Dat leidde tot ergernis bij CD&V-voorzitter Wouter Beke, die “geen lessen te krijgen heeft van socialisten”, zo klonk het.

Ook Open VLD verdedigde de verhoging van de pensioenleeftijd en vindt dat de Vlaamse regering “enorme stappen vooruit” heeft gezet op het vlak van welzijn. “Je moet minder populaire maatregelen durven te nemen”, luidde het nog.

Dat de maatregel tijdens de verkiezingscampagne in geen enkel partijprogramma stond, stoorde Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken.

N-VA-voorzitter Bart De Wever vroeg zich dan weer af of ook Groen de pensioenleeftijd wil verlagen. Almaci weigerde die vraag te beantwoorden en pleitte voor een systeem dat gebaseerd is op de duur.