Een test die de fysieke en mentale grenzen van de deelnemers opzoekt. Zestig uur lang afzien. Kracht, uithouding en techniek. Dat is de ‘Best Ranger Competition’, die elk jaar gehouden wordt in de Amerikaanse legerbasis Fort Benning (Georgia) en op zoek gaat naar de twee beste “buddy’s” van het Amerikaanse leger, in een notendop. Ook dit jaar waren de opdrachten duidelijk niet min.