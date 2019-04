Prins William steekt slachtoffers terreuraanslagen Christchurch in emotionele toespraak hart onder de riem

Prins William heeft vrijdag tijdens een bezoek aan Christchurch de moslimgemeenschap in een emotionele toespraak een hart onder de riem gestoken. Hij verklaarde hen “dankbaar te zijn voor wat zij de wereld de voorbije weken hebben geleerd”.

De hertog van Cambridge sprak de ongeveer 160 overlevenden van de terreuraanslagen in Christchurch toe in de al-Noor moskee, waar de dader van de schietpartijen zes weken geleden het vuur opende. “Jullie hebben getoond hoe we moeten reageren op haat - met liefde”, aldus de Britse prins. “Moge de kracht van de liefde altijd winnen van de haat”, klonk het. Ook voor de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern had hij lovende woorden over: “jullie premier heeft blijk gegeven van een uitzonderlijk leiderschap” gebaseerd op “mededogen en vastberadenheid, waarmee zij voor ons allemaal een voorbeeld heeft gesteld”.

William was donderdag in Nieuw-Zeeland aangekomen voor een tweedaags bezoek om zijn respect te betuigen aan de overlevenden en nabestaanden van de slachtoffers. Hij woonde donderdag in Auckland een plechtigheid bij naar aanleiding van Anzac Day, de dag waarop de Australiërs en de Nieuw-Zeelanders hun gesneuvelde militairen herdenken. Ook bracht hij een bezoek aan een kinderziekenhuis, waar een vijfjarig slachtoffertje van de terreuraanslagen nog steeds verzorgd wordt. Daarna ging het richting Christchurch voor een ontmoeting met de hulpverleners die onmiddellijk na de aanslagen op het terrein actief waren.

Vrijdagochtend maakte de prins, onder strenge veiligheidsmaatregelen, zijn opwachting in het Christchurch ziekenhuis, waar nog altijd verschillende slachtoffers van de schietpartijen liggen. Later op de dag zal prins William een bloemenkrans neerleggen aan het Oi Manawa Canterbury Earthquake National Memorial.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP