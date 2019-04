Radicale leider Zahran Hashim omgekomen bij aanslagen in Sri Lanka, politiehoofd stapt op

Deze foto werd verspreid door terreurorganisatie Islamitische Staat en toont de vermeende daders van de aanslagen in Sri Lanka. In het midden, de enige man die zijn gezicht niet bedekt: Zahran Hashim. Foto: AFP

De Sri Lankaanse extremist Zahran Hashim, een van de spilfiguren van de aanslagen in Sri Lanka, is bij die aanslagen om het leven gekomen. Dat heeft president Maithripala Sirisena vrijdag gezegd.

“Wat de inlichtingendiensten mij hebben gezegd, is dat Zahran gedood is bij de aanslag in Shangri-La” zondagochtend, aldus de president tegen de pers.

Zahran is met nog iemand anders, een zekere “Ilham”, binnengedrongen in het luxehotel in de hoofdstad Colombo.

De man was te zien op een video van terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) die de aanslagen heeft opgeëist. In de video leidde hij zeven mannen die trouw beloofden aan ISIS-leider Abu Bakr al-Baghdadi. Zijn lot sinds de aanslagen van zondag was onbekend, de autoriteiten spoorden hem actief op.

Zahran Hashim was de leider van de National Thowheeth Jama’ath (NTJ), een lokale extremistische beweging die tot zondag weinig bekend was en die volgens Colombo achter de aanslagen zit.

Politiehoofd stapt op

Ondertussen heeft ook het hoofd van de Sri Lankaanse politie ontslag genomen. “De inspecteur-generaal van de politie heeft ontslag genomen”, zei Sirisena nog tijdens een ontmoeting met de pers.

Pujith Jayasundara is een tweede hoge gezagsdrager die opstapt ten gevolge van het fiasco van de autoriteiten om de aanslagen te verhinderen. Donderdagavond nam de topambtenaar van het ministerie van Defensie ontslag.