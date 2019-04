In volle strijd voor vierde plaats met Manchester United geeft Romelu Lukaku toe: “In de Serie A spelen, zou een droom zijn”

Het is dit seizoen alle hens aan dek bij Manchester United. De Red Devils moeten alle zeilen bijzetten om de top vier (lees: Champions League) te halen in de Premier League. Romelu Lukaku voelt de zware druk in zijn tweede seizoen op Old Trafford, maar vond de tijd om te spreken met Sky Italia. Over een toekomstige transfer?

Vijftien doelpunten scoorde de Rode Duivels tot nog toe, waarvan twaalf in de Premier League. Lukaku herleefde even onder coach Ole Gunnar Solskjaer met zes doelpunten in drie wedstrijden, maar zijn laatste goal dateert alweer van 6 maart tegen PSG.

Man United staat momenteel pas zesde in Engeland, niet goed genoeg voor een ticket voor de Champions League.

26 - Manchester United have spent only 26 days in the top four of the Premier League in 2018-19 so far; fewer than Watford (40). Liverpool (255) have spent the most days in the top four, followed by Man City (245), Chelsea (190), Spurs (189) & Arsenal (72). Outsiders. pic.twitter.com/EDRNxJW2v3 — OptaJoe (@OptaJoe) 25 april 2019

Serie A

Lukaku zegt in een interview met Massimo Marianella van Sky Sports dat hij zich momenteel focust op de strijd voor die top vier met Man United. “Dat is het objectief dat we ons voor het seizoen gesteld hebben”, aldus ‘Big Rom’, die ook de vraag kreeg of hij ooit naar Italië wil komen. “In de Serie A spelen, zou een droom zijn voor mij. Ik ken al een paar Italiaanse woorden omdat mijn broer al enkele jaren voor Lazio speelt. Maar ik focus me nu op het heden, op Man United.”

Al had de carrière van Lukaku er anders kunnen uitzien als hij vijf jaar geleden een andere keuze had gemaakt. “In 2014 ging ik Chelsea verlaten en kon ik naar Juventus”, aldus de spits. “De Bianconeri wilden mij, maar iets kon mij niet overtuigen. Ik zei nee en toen kocht Everton mee. De volgende dag vertrok ook nog eens trainer Antonio Conte...”

Sky Italia lanceerde dezelfde dag het gerucht dat Inter zijn zinnen heeft gezet op Lukaku. De Nerazzurri van Radja Nainggolan zouden graag hun nummer 9 Mauro Icardi ruilen voor de Rode Duivel. Al wordt door onder andere Calciomercato beweerd dat ook Juventus Lukaku nog steeds op het verlanglijstje heeft staan, zij het als alternatief voor… Icardi.