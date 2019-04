Middelbare school volgt tal van pornosterren op Twitter en deelt video van pornoster in actie met paashaas

De voorbije weken plaatste The Malling School vooral foto’s van een leerlingenproject in Kenia op Twitter. Eerder deze week kregen de volgers echter iets helemaal anders te zien. De school “deelde” een videotweet van de bekende pornoster Riley Reid, waarin te zien was terwijl ze een seksuele daad verrichtte bij een man verkleed als paashaas. De originele tweet werd op 19 april op Twitter gezet: sindsdien werd de video duizenden keren geretweet en meer dan een miljoen keer bekeken.

Zodra de school zelf op de hoogte werd gebracht - na heel wat onthutste reacties - werd de video snel van het Twitteraccount gehaald. Maar daar bleef het niet bij: de school bleek ook tal van pornosites en pornosterren zoals Riley Reid te volgen op de microblogsite. Ook dat werd intussen “opgelost”, aldus de directeur, die verklaart dat zijn school het slachtoffer werd van hackers.

"The Malling School appears to have been a victim of a hacking incident on our twitter site. We removed the malicious post as soon as we became aware of it, and are conducting an investigation.” - Headteacher Mr John Vennart