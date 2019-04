Ranger vertelt hoe hij virale selfie met gorilla’s kon maken: “Ze doen alles na wat ik doe”

De ranger die een selfie maakte met twee schijnbaar poserende gorilla’s in een Congolees natuurpark, heeft voor het eerst uit de doeken gedaan hoe die virale foto tot stand is kunnen komen. “Ze imiteren alles wat we doen”, zegt Mathieu Shamavu.

Je weet dat een selfie bijzonder is als er op het internet een specifieke naam voor ontstaat. En dus werd de foto van Mathieu Shamavu, waarop de ranger samen met een collega in de buurt van twee poserende gorilla’s staat, de ‘gorillaselfie’.

LEES OOK. Twee gorilla’s poseren voor selfie met parkwachters

De ranger in het Virunga National Park, in het oosten van Congo, zag een kans om de selfie te maken toen hij met zijn smartphone bezig was en plots Ndakazi en Ndeze zag opduiken. Die twee gorilla’s werden twaalf jaar geleden wezen toen hun familie gedood werd door prooiers, en de vrouwtjes gingen gretig op de foto met hem. Ze leken zelfs een pose aan te nemen die wel erg op die van mensen lijkt.

“Ze waren op dat moment mijn bewegingen aan het imiteren, dus heb ik de selfie gemaakt”, zegt Shamavu in The Guardian. “Dat is iets wat ze vaak doen. Eigenlijk doen ze alles na wat gebeurt en alles wat wij doen.”

In het park leven de dieren in omstandigheden die hun natuurlijke habitat zoveel als mogelijk benaderen. “Maar ze hebben constante zorgen nodig. De rangers wonen dichtbij en voeden de dieren elke dag, spelen met hen en houden hen gezelschap. Onvermijdelijk vertonen ze daardoor bijna hetzelfde gedrag als mensen.”

Het hoofd van de gorillaverzorgers, Andre Bauma, noemt de dieren en zijn personeel “familie”. “Ze weten dat wij hun moeder zijn. Ze zijn een lid van de familie, wij zijn hun vrienden.”