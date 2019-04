Watertekort? In dit dorp worden miljoenen liters water in kanaal gepompt

Eisden / Maasmechelen - Miljoenen liters water die dagelijks zomaar in het kanaal worden gepompt. Het is het geval in Eisden, een deelgemeente van Maasmechelen. Het gaat om pompwater in het mijnverzakkingsgebied dat in de Zuid-Willemsvaart terechtkomt. Een vreemde situatie, aangezien er momenteel een acuut watertekort dreigt door de droogte en er bovendien wordt gewerkt aan een afschakelplan voor het drinkwater.

Voor burgemeester van Maasmechelen Raf Terwingen (CD&V) is de situatie onverantwoord. Hij vraagt een concreet plan van de volgende Vlaamse regering. De LRM, die instaat voor de afwatering, liet in het verleden al weten dat het bereid is om mee te werken.