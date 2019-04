Deense coach Kasper Hjulmand opnieuw gesignaleerd in België, bij Anderlecht houden ze de lippen stijf op elkaar

Bij Anderlecht zijn ze na het opstappen van Fred Rutten nog steeds op zoek naar een nieuwe coach. Kasper Hjulmand werd al meermaals gelinkt aan de Brusselse club en werd gisteren opnieuw in België. Wat hij hier kwam doen, is echter niet geweten: bij Anderlecht houden ze de lippen stijf op elkaar. De naam van de 47-coach dook ook op als mogelijke opvolger van Ivan Leko bij Club Brugge maar daar ontkennen ze dat verhaal.

Volgt Kasper Hjulmand bij Anderlecht volgend seizoen interim-coach Karim Belhocine op? De Deen staat zelf alvast te popelen om bij paars-wit te beginnen en is vrij sinds hij zelf vertrok bij Nordsjealland. In januari bereikte Anderlecht al een persoonlijk akkoord met de coming man van de Deense coaches maar toen hield zijn club een overstap nog tegen en werd het Fred Rutten. Sportief directeur Frank Arnesen gelooft in hem maar manager Michael Verschueren zou nog twijfelen.

Hoe dan ook: gisteren werd Hjulmand (nog maar eens) gespot in België. Hij zat gisteren op de vlucht die om 10u20 landde op Charleroi. Wat hij hier kwam doen, is echter niet geweten want bij Anderlecht houden ze de lippen stijf op elkaar.

Club Brugge ontkent

Volgens Deense media zou ook Club Brugge geïnteresseerd zijn als mogelijk opvolger van Leko maar dat wordt ontkent bij blauw-zwart.