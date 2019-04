Oplichtster schuldig bevonden aan grootschalige diefstal omdat ze zich voordeed als miljonair: gevangenisstraf van 15 jaar lonkt

Anna Sorokin, de 28-jarige vrouw die iedereen in haar omgeving bedroog door grote sier te houden met geld dat ze niet had, is schuldig bevonden aan grootschalige diefstal en veertien andere zaken die haar ten laste gelegd werden. Ze pronkte met de duurste kleding en kunstwerken, had privéjets, sliep in de duurste hotels en at in de duurste restaurants. Tot ze tegen de lamp liep.

Het verhaal van de Russische Anna Sorokin, 28 jaar oud, leest als de betere Hollywoodfilm. Een niet onaardig uitziende vrouw die in 2017 naar New York kwam en daar in zelden geziene luxe leefde. Ze kwam uit Europa, zei ze aan wie het maar horen wilde, en eind 2017 zou een fonds van 25 miljoen dollar door haar vader voor haar opengesteld worden.

Anna Delvey, zoals ze zich liet noemen, gooide het geld langs de ramen en de deuren naar buiten. Ze verbleef in een peperduur boetiekhotel, ging eten in de duurste restaurants, drinken in de duurste bars, gaf sloten geld uit aan merkkledij en liet zich nog het meest gelden in de kunstwereld. Ze zou in The Big Apple een kunstencentrum oprichten, zei ze, en dus werkte ze aan een netwerk van invloedrijke mensen. Haar troeven? Haar vlotte babbel, niet onaardige uiterlijk en het feit dat ze de rekening altijd betaalde.

Tot ze in Marrakech tegen de lamp liep tijdens een vakantie met een vriendin: al haar twaalf kredietkaarten bleken geblokkeerd. Het einde van het bedrog. HBO en Netflix zijn naar verluidt al een film aan het plannen over de escapades van ‘Faux de Cologne’, zoals ze genoemd wordt.

Gevangenisstraf dreigt

Anna Sorokin zou banken, advocatenkantoren, hotels, modeontwerpers, vrienden en bedrijven die privéjets verhuren voor meer dan 275.000 dollar opgelicht hebben. “Ze werd geboren in Rusland en heeft geen cent”, zei openbaar aanklager Catherine McCaw bij de start van haar proces in Hollywood.

De jury beschouwt het bedrog van de vrouw als bewezen en Sorokin werd donderdag dan ook schuldig bevonden aan de meeste zaken waar ze van beschuldigd werd, waaronder grootschalige diefstal.

“Sorokin heeft wittekraagmisdrijven gepleegd tijdens haar lange maskerade”, zei de openbaar aanklager. “Ik bedank de jury voor de inspanningen in dit complex proces.” De dochter van een vrachtwagenchauffeur riskeert een gevangenisstraf van 15 jaar, die mogelijk in Duitsland uitgezeten zal worden.