Autistische jongeman krijgt 5 jaar voorwaardelijk voor messteken aan ex-liefje (13) aan schoolpoort

De Sint-Elisabethschool in Wijchmaal. Foto: gvb/hbvl

Peer - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft vrijdag een negentienjarige jongeman voor poging moord veroordeeld tot vijf jaar voorwaardelijke celstraf. Op 18 december 2017 stak de jongeman aan de schoolpoort van het Sint-Elisabeth, een secundaire school voor buitengewoon onderwijs in Wijchmaal (Peer), een dertienjarig ex-liefje met een mes in de hals.

De autistische jongen biechtte tijdens zijn verhoor aan de speurders op dat hij de keel van het meisje wilde oversnijden. Het slachtoffer was zijn vriendinnetje, maar de prille liefde liep al snel op de klippen. Het meisje begon daarop naaktfoto’s van de jongeman te verspreiden via sociale media.

Op 18 december trok de verdachte met een aardappelmesje naar zijn school in Peer. Tijdens de speeltijd stak hij het meisje drie keer in haar hals. Eén snijwonde was diep, maar er werden geen vitale lichaamsdelen geraakt.

De uitgesproken straf stemt overeen met de vordering van het openbaar ministerie. De jongeman, die kampt met een autismespectrumstoornis, moet wel enkele probatievoorwaarden naleven. Hij moet actief naar werk zoeken of een zinvolle en nuttige dagbesteding hebben. De man moet ook de therapie voor zijn psychische problemen voortzetten.