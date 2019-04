Gentse horeca wanhopig op zoek naar professionals

Gent - De horeca in Gent is wanhopig op zoek naar opgeleid personeel. Vijftien jonge werkzoekenden uit de regio krijgen de kans om een opleiding te volgen tot bartender, een initiatief van Diageo en getrokken door Horeca Vorming Vlaanderen en VDAB. Na hun opleiding kunnen de jongeren vrijwel zeker rekenen op een vaste aanwerving.

Vijftien jongeren, tussen 19 en 27 jaar, werden geselecteerd vanuit hun motivatie en interesse om in de horeca te werken. Zij zullen een doorgedreven programma van 260 uur volgen dat hen voorbereidt op een carrière als bartender. De tienweekse opleiding vindt voor het eerst plaats in de Arteveldestad. De Gentse horeca heeft interesse in het project, meer dan 10 horecazaken stelden zich kandidaat. De meeste zaken meldden zich aan als stagebedrijf met het oog op vaste tewerkstelling. Anderen stelden dan weer hun bar ter beschikking als realistisch ‘klaslokaal’.

De focus ligt op productkennis en bereidingen van diverse dranken maar ook een doorgedreven praktische training maakt deel uit van de opleiding. Vanaf week 7 passen de cursisten de aangeleerde vaardigheden toe in de praktijk tijdens een stage van drie weken. De opleiding wordt verzorgd in het kader van Diageo Learning for Life, een programma dat in 2008 werd opgezet en wereldwijd loopt. Diageo is een producent van gedistilleerde en alcoholische dranken met hoofdkantoor in Londen.

Duurzame tewerkstelling

De horecasector kent een groot verloop. Hoe worden de opgeleide jongeren beschermd tegen deze valkuil?

Joris Rutsaert, Verantwoordelijke Arbeidsmarkt bij Horeca Vorming Vlaanderen: “Techniek en kennis zijn uiteraard heel belangrijk tijdens deze opleiding. Maar dat is niet alles. Er wordt gewerkt aan attitudes zoals stiptheid, collegialiteit en samenwerking. Ook gastvriendelijkheid, gastenservice en zaaltechnieken komen aan bod. Tot slot behoort ook een sollicitatietraining tot het programma.”

Rutsaert benadrukt het belang van een duurzame tewerkstelling in een horecazaak. “Het is de bedoeling dat de werkzoekenden na deze opleiding een grote stap voor hebben op de arbeidsmarkt en een goede start kunnen maken. Daarom zetten we sterk in op trajectbegeleiding en op de matching werkzoekende-werkgever. Eenmaal ze een vaste job hebben, kunnen ze ook bij Horeca Vorming terecht voor extra trainingen tijdens hun loopbaan.”

