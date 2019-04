Duizenden babypinguïns in één nacht tijd uitgeroeid

Ze hadden geen schijn van kans. Toen er door noodweer een stuk van een ijsplaat in Antarctica afscheurde, was het lot van een kolonie keizerspinguïns beschoren. In één nacht tijd verdronken duizenden kuikens in zee.

De Halley Bay-kolonie bestond de voorbije decennia uit ongeveer 14.000 tot 25.000 broedparen, goed voor 5 tot 9 procent van de totale populatie van keizerspinguïns. Elk jaar in april zakken de dieren af naar de Brunt-ijsplaat in de Antarctische Weddelzee om er zich voort te planten. Tegen december, als de kuikens groot en sterk genoeg zijn om te zwemmen, vertrekken ze weer.

In 2016 vond er echter een catastrofe plaats, zo hebben wetenschappers nu ontdekt op satellietbeelden. Door een hevige storm scheurde er een deel van de ijsplaat af en kwamen zowat alle kuikens van de kolonie in de zee terecht. Op dat moment hadden ze nog niet de juiste veren ontwikkeld en konden ze nog niet zwemmen. Ze waren reddeloos verloren. Eén nacht, duizenden doden.

Volgens het British Antarctic Survey (BAS) vertoont de kolonie nog geen tekenen om hun aantallen weer aan te vullen. “Vermoedelijk is dat ook zinloos”, zegt onderzoeker Peter Fretwell. “De ijsplaat is sindsdien nog niet hersteld: het ijs dat erbij kwam sinds 2016 is niet sterk genoeg. De typische stormen van oktober en november zullen weer vernieling zaaien. Daardoor hebben veel volwassen pinguïns sindsdien vermeden om te paren ofwel zijn ze verhuisd naar andere locaties. Helaas worden die ook schaarser en schaarser.”

Volgens onderzoek zou de keizerspinguïn, de grootste en zwaarste van alle pinguïnsoorten, tegen het einde van deze eeuw mogelijk 50 tot 70 procent van de totale populatie zijn verdwijnen. “Een drama, want ze zijn erg belangrijk voor de voedselketen. Pinguïns zijn zowel jager als prooi. Ze spelen een belangrijke rol in het ecosysteem”, zegt ecologe Michelle LaRue.

