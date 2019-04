49-jarige gaat 50-plussers aan een leuke job helpen

"Oudere werknemers staan meer dan ooit hun mannetje.” (Els Soffers, Plus is More) Foto: Jobat.be

Genk - Een werkzoekende die de 50 jaar voorbij is, heeft amper 4 procent kans om binnen de maand een job te vinden. “Zonde, want het zijn erg trouwe, gemotiveerde en ervaren medewerkers, die veel minder kosten dan wat veel werkgevers denken”, zegt Els Soffers, die speciaal om de doelgroep van de oudere werkzoekenden te helpen, het nieuwe hr-bureau Plus is More heeft opgericht.

Er stromen nog altijd meer werknemers uit de arbeidsmarkt dan er nieuwelingen opduiken. Om de gevolgen van deze schaarste te beperken, is het cruciaal om iedereen die nu nog langs de zijlijn staat, actief te betrekken. En om de juiste kandidaten samen te brengen met de juiste bedrijven. Daar bewegen werving- en selectiekantoren hemel en aarde voor. “Het is onze job om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen”, zegt Els Soffers, die op C-mine in Genk zopas is gestart met haar eigen bureau Plus is More.

“Het doel moet zijn om zowel de werkzoekenden als de bedrijven te ‘ontzorgen’ in de zoektocht naar de ideale match. Daarbij zoekt ieder kantoor een niche in de diverse doelgroepen. Sommigen focussen op technische profielen of leggen zich toe op sectoren als de zorg of logistiek. Anderen helpen vooral mensen met een beperking of jongeren zonder diploma. Wij kiezen voor 50-plussers en anderstaligen, omdat daar nog erg veel talent zit dat vandaag moeilijk de weg naar een leuke baan vindt. Zij kunnen het extra steuntje in de rug heel goed gebruiken.”

Inpassen

Els Soffers gaat uit van de cijfers: “Uit een studie van het kenniscentrum Steunpunt Werk blijkt dat jobkansen voor 50-plussers schaars zijn. Een werkloze die jonger is dan 25 jaar heeft 16 procent kans om binnen de maand aan de slag te gaan. Bij 25 tot 49-jarigen is dit procent. Maar eens de 50 gepasseerd, bedraagt de slaagkans nog maar 4 procent. Hoewel we de laatste jaren een lichte verbetering zien, blijven veel bedrijven sceptisch staan tegenover het aanwerven van oudere werknemers. Onterecht, want 50-plussers staan meer dan ooit hun mannetje. En dat willen we bewijzen door professionals voor te stellen die snel kunnen ingepast worden en een grote meerwaarde betekenen voor de organisatie.”

Betaalbaar

Waarom zou een bedrijf de oudere werkzoekenden moeten omarmen? “Naast een schat aan ervaring zijn 50-plussers erg trouwe en gemotiveerde medewerkers”, weet Els Soffers (49). “Drie kwart van hen denkt er zelfs niet aan om het bedrijf ooit te verlaten. Zij geven hun ervaring door aan de jongeren, en zorgen zo voor continuïteit. Ook hun gezinssituatie verschilt van jongere collega’s en zorgt voor flexibiliteit en stabiliteit. Tot slot is het een misvatting dat oudere werknemers hogere salarisverwachtingen hebben dan jongeren. Door allerlei steunmaatregelen, bijvoorbeeld de ‘doelgroepvermindering’, zijn ze juist heel betaalbaar.”

De praktijk leert dat het vaak de jongeren zijn die onrealistische verwachtingen hebben, terwijl de oudere werkzoekenden een leuke job op zich, belangrijker vinden dan de inhoud van het loonpakket. Zeker als ze al een tijdje op zoek zijn en een aantal keren werden afgewezen.

