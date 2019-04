Politie zoekt nog 140 Sri Lankanen met banden met ISIS, moslims durven uit vrees de straat niet op

De politie in Sri Lanka is nog op zoek naar 140 mensen die ervan verdacht worden banden te hebben met terreurgroep Islamitische Staat (ISIS). Dat heeft president Maithripala Sirisena bekendgemaakt. De spanningen in het land lopen na de aanslagen van afgelopen zondag hoog op. Meerdere moslims durven de straat niet meer op en zijn al gevlucht uit hun huizen.

De rust is nog niet wedergekeerd in Sri Lanka na de aanslagen van afgelopen zondag op verschillende hotels en kerken, waarbij 253 mensen om het leven kwamen. De aanslagen werden opgeëist door ISIS, en dus is de politie in het land intensief op zoek naar mensen die banden hebben met de terreurgroep.

Volgens de Sri Lankaanse president Maithripala Sirisena zijn speurders nog 140 mensen die in dat geval zijn aan het opsporen. Het gaat onder meer om jongeren die al sinds 2013 aangesloten zijn bij ISIS. Sirisena uit kritiek aan het adres van hooggeplaatsten bij Defensie en de politie, die hem naar eigen zeggen niet genoeg informatie geven over de aanslagen en het onderzoek ernaar.

Ook over premier Ranil Wickremesinghe en diens regering is de president kritisch. De inlichtingendiensten zijn de voorbije jaar te fel afgebouwd om te kunnen focussen op oorlogsmisdaden van legerofficiers, aldus Sirisena.

Moslims zijn bang

De spanningen in het land zijn nog steeds voelbaar na de aanslagen in het land. Zo roepen de leiders van moslimgemeenschappen op om samenkomsten achter gesloten deuren te houden omdat er bedreigingen blijven komen van extremisten en uit solidariteit met de katholieken in het land, die de kerkdiensten uitgesteld hebben uit vrees voor nieuwe aanslagen.

De politie laat vrijdag weten dat islamisten volgens informatie van de inlichtingendiensten moskeeën van soefisten zouden willen aanvallen. Soefisme is een stroming binnen de islam met mythische tradities en rites. Radicale islamisten beschouwen soefisten wegens hun tolerantie ten opzichte van andere godsdiensten als vijanden. Een andere gemeenschap van moslims riep vrouwen dan weer op om de nikab even niet te dragen. Minstens 700 leden van een islamitische sekte zijn gevlucht uit hun woningen in het Sri Lankaanse Negombo en zijn ondergedoken in een andere stad.

Vluchtelingen ondergedoken

De spanningen lopen het hoogst op in een stad, die door de autoriteiten niet genoemd wordt, waar een groep van 500 moslims door de politie beschermd wordt omdat er hevige protesten zijn van inwoners om de moslims te verbannen. “Die mensen moeten hier weggehaald worden. We willen hen hier niet”, zegt een actievoerder aan The Guardian.

Het gaat om Pakistaanse vluchtelingen van de Ahmadi-gemeenschap die op doorreis zijn in Sri Lanka. Zijn worden vervolgd in Pakistan en zijn daarom op de vlucht. “Onze huizen worden aangevallen, vluchtelingen werden geslagen en stenen worden naar ons gegooid. Mensen durven niet meer naar buiten”, zegt een van hen. “De mensen in Pakistan vallen ons aan omdat we volgens hen geen moslims zijn. Hier vallen mensen ons aan omdat we wel moslims zijn.”

Verkeerde foto van verdachte verspreid

Toen de politie donderdag de naam en foto van zes jonge mannen en vrouwen verspreidde, schrok de Amerikaanse moslima Amara Majeed. Haar foto stond bij de naam van Abdul Cade Fathima Khadhiya. Die fout werd ’s avonds al rechtgezet door de politie. “De persoon op de foto is niet de verdachte.”